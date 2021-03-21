Мужчина за рулем Infiniti протаранил 12 машин в Подмосковье и был задержан водителем скорой

Москва, 21 марта. Неадекватный водитель Infiniti, который, вероятно, находился в состоянии опьянения, протаранил 12 машин во дворе жилого дома. В их числе оказалась карета скорой помощи.

Водитель Infiniti протаранил 12 машин в одном из местных дворов, сообщают очевидцы. Под «раздачу» попала даже карета скорой помощи, которая ждала фельдшеров возле подъезда.

Подозреваемый хотел скрыться с места происшествия, но водитель скорой отобрал у него ключи и снял клеммы с аккумулятора. По первоначальным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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