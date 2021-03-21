Тест-систему для определения предрасположенности к долголетию создали в России

Москва, 21 марта. Сотрудницы Объединенного института ядерных исследований в Дубне Елена Кравченко и Анастасия Иванова разработали тест для определения людей с предрасположенностью к долголетию.

Изначально ученые пытались понять связь между некоторыми типами рака и генами. Они исследовали FOXO3A. Один из вариантов этого гена напрямую связан с долголетием. Наличие FOXO3A увеличивает вероятность, что человек доживет минимум до 100 лет.

Специалисты из подмосковной Дубны разработали тест-систему, которая читает не весь ген, а только одну букву, связанную с его вариантом, отвечающим за долголетие. Кравченко и Иванова проверили полученные результаты на секвенаторе. Они подтвердились. В эксперименте с тест-системой приняли участие 50 добровольцев, отмечает kp.ru. Пять из них могут прожить до 100 лет и более.

Доктор и телеведущий Александр Мясников ранее перечислил способствующие долголетию продукты. Он посоветовал есть морепродукты, в том числе рыбу, орехи, черный шоколад, чеснок, а также употреблять красное вино в небольших порциях. Вредных продуктов не существует, считает Мясников.