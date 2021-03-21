Настоящая весна может прийти в Москву в конце марта

Москва, 21 марта. Жители Москвы смогут почувствовать настоящую весну в конце марта. Такой прогноз сделала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Небольшой снег ожидается в Москве 21 и 22 марта. Установится ветреная и пасмурная погода. Столбики термометров покажут около нуля градусов. Во вторник ситуация изменится благодаря влиянию западноевропейского циклона. До конца недели будет солнечно и сухо, к среде воздух прогреется до +4 градусов, рассказала синоптик.

Температура будет варьироваться от +7 до +8 градусов в четверг и пятницу. При этом Позднякова посоветовала горожанам не переодеваться в легкие куртки, так как большое количество снега помешает весне «развернуться в полную силу».

Скачки температур, скоротечное таяние снега и бурное половодье не ожидаются на территории европейской части России в ближайшее время, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Весна проходит в регионе спокойно, добавил специалист.