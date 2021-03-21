Власти Москвы предупредили о раннем пробуждении летучих мышей

Москва, 21 марта. Обитающие в Москве летучие мыши могут выйти из зимней спячки уже в конце марта или в начале апреля.

Главным условием для пробуждения летучих мышей является крайне теплая весна. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Известно, что на зиму этот вид грызунов прячется в укромные места. Летучие мыши прикрепляются лапками к потолкам и впадают в зимнюю спячку, которая длится от 6 до 8 месяцев.

«Просыпаются они в мае, но, по словам специалистов Мосприроды, если весна будет теплой, то встретить летучих мышей в столице можно будет уже в конце марта или в апреле», — сказано в сообщении.

Во время спячки мышь впадает в состояние анабиоза: ее сердцебиение замедляется, количество вдохов сокращается, а температура тела понижается почти до нуля градусов. В Москве можно встретить шесть видов рукокрылых. Все они занесены в Красную книгу столицы: двухцветный кожан, рыжая вечерница, а также бурый ушан, лесной нетопырь, водяная ночница и ночница Брандта.

Недавно стало известно, что четыре родственных SARS-CoV-2 генома коронавируса были найдены в анализах летучих мышей с юго-востока Китая. Один из обнаруженных учеными вирусов имеет структуру генома, которая на 94,5% похожа на SARS-CoV-2