В России снизилось число преступлений, связанных с нелегальным оборотом оружия

Москва, 21 марта. МВД сообщает, что за два месяца 2021 года число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия, стало меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно статистике ведомства, за январь и февраль были выявлены 30,8 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Эта цифра на 5,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Правоохранители выявили 29,8 тыс. преступлений, что на 4,5% меньше, чем годом ранее. По сравнению с январем — февралем 2020 года на 6,7% уменьшилось число выявленных преступлений, которые совершались с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Также отмечается, что почти на 33% снизилось количество выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Таких преступлений выявили 106 фактов.

Правоохранительные органы Петербурга успешно завершили операцию по изъятию более 10 кг наркотиков из подпольной лаборатории. Организатора лаборатории в городе Ломоносове в Петродворцовом районе, об этом ранее сообщало Федеральное агентство новостей.