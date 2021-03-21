Пожарные тушат складское помещение на юге Москвы

Москва, 21 марта. Московские пожарные борются с огнем на территории складского помещения на юге столицы.

Согласно данным РЕН ТВ, огонь разбушевался в здании на Нахимовском проспекте. Сейчас на объекте работает отряд пожарных. Данных о пострадавших не поступало, все обстоятельства уточняются специалистами.

Ранее спасатели ликвидировали пожар на Химкинском стекольном заводе. Огонь был локализован на площади 500 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 82 человека и 24 машины спецтехники.