Актеру Александру Чернявскому во время спектакля вызвали «скорую»

Москва, 21 марта. Российский актер Александр Чернявский обратился к врачам из-за головных болей и высокого давления. Об этом сообщили СМИ в субботу вечером.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на источники, Чернявского увезли на машине скорой помощи, когда в Московском академическом театре Сатиры еще продолжался спектакль. Актер также должен был принять в нем участие, но его самочувствие ухудшилось. Решение о госпитализации было принято сразу после расшифровки результатов ЭКГ, которые получили прямо в гримерке артиста.

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