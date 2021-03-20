Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области

Москва, 20 марта. Метеорологические условия в Москве и Московской области привели к продлению «желтого» уровня погодной опасности. Соответствующее решение принял Гидрометцентр РФ.

В столичном регионе продолжает действовать предупреждение, которое должно было оставаться до полудня субботы. Причиной для продления стало образование гололедицы, как указывается в данных прогностической карты.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сообщается на сайте Гидрометцентра.

Срок действия «желтого» уровня погодной опасности на территории Москвы и Подмосковья продлили до 11 часов утра 21 марта. При этом в воскресенье ожидаются облачность и выпадение небольшого количества снега. Днем температура в столице будет держаться около −1...+1 градуса, а в области уличные термометры покажут −3...+2 градуса.

Жителям Санкт-Петербурга тем временем рассказали, что прошедшая на 20 марта ночь стала последней холодной в этом сезоне. Однако в ближайшее время в городе прогнозируются сильный ветер и метель.