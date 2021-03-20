«Думал, как бы мне с капота спрыгнуть»: Никита Шабалкин рассказал о ДТП с такси в Москве

Москва, 20 марта. Никита Шабалкин считает, что в инциденте с таксистом, который сбил его на Тверской-Ямской улице, есть и его вина. Подробности случившегося баскетболист рассказал в беседе с ФАН.

По словам Шабалкина, он переходил дорогу рядом с пешеходным переходом. Это не понравилось таксисту, он не захотел его пропускать, тогда Никита пнул ногой его машину. В ответ водитель протащил его на капоте несколько метров.

«В двух словах, однозначно я не прав. Я переходил дорогу не по пешеходному переходу, а метрах в пятнадцати от него. Я там живу, и там все время машину паркуешь либо с одной стороны, либо с другой. Скоростей там никогда нет, я шел и даже не ожидал, потому что пробка стояла. Он (таксист. - Прим. ФАН) мне посигналил, наверное, это у меня и вызвало эту реакцию», — рассказал баскетболист.

Он добавил, что не помнит, что ударил машину такси, но на записи с камер видеонаблюдения можно видеть, как он замахивается ногой.

«По видео все видно, наверное так и было. Дальше он мне уже поехал по ногам, бампером ударил, я на капот упал. Дальше я только думал, как бы мне под машину не попасть, с капота спрыгнуть», — признался он.

По мнению Шабалкина, ситуация вышла совсем неадекватная.

«Я сразу позвонил в полицию и сказал, что я шел не по пешеходному переходу. Ситуация моментом случилась, все наехали — полиция и скорая. Ну реакция неадекватная у человека. Да, я переходил не там. Но так поступать нельзя», — заключил спортсмен.

Сейчас Шабалкин чувствует себя нормально. Сотрудники полиции ведут розыск таксиста, который скрылся с места ДТП.