Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Власти Москвы рассказали влияние роста ключевой ставки на экономику города

Власти Москвы рассказали влияние роста ключевой ставки на экономику города

Москва, 20 марта. Ставка столичного займа, скорее всего, практически не изменится после увеличения ключевой ставки Центробанком, заявила заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Мария Багреева.

Она объяснила, что решение регулятора было ожидаемым, а увеличение ключевой ставки было учтено в доходности облигаций федерального займа (ОФЗ). Кроме того, рост ставки ЦБ свидетельствует, что возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике будет плавным, считает Багреева.

Она ожидает, что прибыль компаний, работающих в Москве, после повышения ключевой ставки будет расти. Вместе с этим увеличится и объем собираемых налогов. Поэтому городу придется занимать даже меньше, чем изначально рассчитывалось.

Накануне Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25%, до 4,5%, напоминает «ФедералПресс».

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что к концу 2021 года инфляция в стране будет ниже текущих значений, но выше 4%. По ее мнению, инфляция вернется к 4% уже в первом полугодии. При этом глава регулятора допускает изменение ключевой ставки в течение года.

Новости партнеров