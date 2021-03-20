Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на стекольном заводе в Химках

Москва, 20 марта. Открытое горение в нежилом здании в городском округе Химки удалось ликвидировать, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

В 15:36 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании дома на улице Первомайской. Прибывшие на вызов спасатели увидели, что огонь охватил здание, в котором находится стекольный завод и другие организации.

В 16:48 пожар был локализован на площади 500 квадратных метров, а в 17:14 его удалось полностью потушить. Причину ЧП выясняют специалисты. В ликвидации пожара были задействованы 82 человека и 24 машины спецтехники.