Полиция Москвы объявила в розыск сбившего баскетболиста Шабалкина водителя

Москва, 20 марта. Водитель, сбивший известного баскетболиста Никиту Шабалкина в центре Москвы, объявлен в розыск. Правоохранители устанавливают местоположение легковушки, наехавшей на спортсмена.

ДТП произошло на 3-й Тверской Ямской улице. Водитель легкового автомобиля наехал на Шабалкина, переходившего дорогу недалеко от пешеходного перехода. Пострадавшего доставили в больницу, врачи диагностировали у спортсмена травму коленей и голеностопа.

Правоохранители проводят мероприятия по установлению местонахождения виновного водителя и его автомобиля, сообщили корреспонденту ФАН в управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Москве.

Напомним, баскетболиста сбил водитель такси. Автомобиль протащил спортсмена несколько метров на капоте, затем скрылся с места происшествия.