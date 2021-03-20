Баскетболист Никита Шабалкин попал под колеса такси в Москве

Москва, 20 марта. Баскетболиста Никиту Шабалкина сбил автомобиль такси на Тверской-Ямской улице в центре Москве. В комментарии ФАН спортсмен рассказал, что чувствует себя нормально.

Баскетболист переходил дорогу рядом с пешеходным переходом, но не успел оказаться на тротуаре прежде, чем загорелся красный свет. Водитель такси стал высказывать ему претензии, тот ответил тем же, в итоге таксист сбил Шабалкина и протащил несколько метров на капоте, а потом скрылся.

После случившегося Никита направился в травмпункт, сейчас его осматривают врачи. Полиция занимается розыском таксиста-лихача.