Стекольный завод загорелся в подмосковных Химках

Москва, 20 марта. Здание стекольного завода загорелось в микрорайоне Сходня в Химках. На месте работают более 80 сотрудников экстренных служб и 17 единиц техники.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 15:26. В 16:48 пожарные локализовали возгорание на площади 500 кв. метров. Данных о пострадавших в МЧС не поступало.

Ранее ФАН сообщал о ЧП в жилом доме на улице Зеленая, где произошел взрыв бытового газа. В результате погибли четыре человека, в том числе трехлетний ребенок. Еще четверо получили травмы. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать неисправность газового оборудования и утечка газа. По данному факту возбуждено уголовное дело.