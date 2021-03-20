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Западный участок БКЛ московского метро могут запустить до конца 2021 года

Западный участок БКЛ московского метро могут запустить до конца 2021 года

Москва, 20 марта. Западный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена Москвы могут запустить для пассажиров в конце текущего года.

Специалисты начали готовить к вводу в эксплуатацию станции «Хорошевская» и «Мневники», которые расположены на западном участке БКЛ. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Согласно плану, весь участок откроют к концу текущего года.

Станции вводят в эксплуатацию постепенно. На данный момент планируется запуск пробного поезда от станции «Хорошевская» до станции «Мневники». К концу месяца их уже откроют для пассажиров. Станции станут первыми в заселенном районе Хорошево-Мневники. Их смогут использовать около 175 тыс. человек.

До этого сообщалось, что новую систему безопасности установят в 2022 году в метрополитене Москвы. Также появится современная система управления движения составами. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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