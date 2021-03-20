Западный участок БКЛ московского метро могут запустить до конца 2021 года

Москва, 20 марта. Западный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена Москвы могут запустить для пассажиров в конце текущего года.

Специалисты начали готовить к вводу в эксплуатацию станции «Хорошевская» и «Мневники», которые расположены на западном участке БКЛ. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Согласно плану, весь участок откроют к концу текущего года.

Станции вводят в эксплуатацию постепенно. На данный момент планируется запуск пробного поезда от станции «Хорошевская» до станции «Мневники». К концу месяца их уже откроют для пассажиров. Станции станут первыми в заселенном районе Хорошево-Мневники. Их смогут использовать около 175 тыс. человек.

До этого сообщалось, что новую систему безопасности установят в 2022 году в метрополитене Москвы. Также появится современная система управления движения составами. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.