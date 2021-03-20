Пожарные ликвидировали возгорание в Измайловском кремле

Москва, 20 марта. Спасатели ликвидировали пожар в Измайловском кремле на востоке столицы, передает источник ФАН в экстренных службах.

Площадь возгорания, по предварительным оценкам, составила 20 квадратных метров. Эвакуация силами МЧС не проводилась, поскольку люди покинули здание самостоятельно. Известно также, что загорелись личные вещи сотрудников кремля, мебель и отделка помещения. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Суд повторно допросит потерпевших по уголовному делу о страшном пожаре, который произошел в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове в 2018 году, сообщала газета A42.ru. По словам юриста Дмитрия Малинина, уже в мае начнется вынесение приговоров.