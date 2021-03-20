Здание Измайловского кремля загорелось в Москве

Москва, 20 марта. Пожар вспыхнул на первом этаже здания Измайловского кремля на востоке столицы, на месте работают спасательные службы.

Сообщение об инциденте поступило в 15:12 по московскому времени. Площадь возгорания в настоящий момент уточняется. Также пока неясно, что стало причиной возгорания, передает сайт 360tv.ru.

В настоящий момент людей эвакуируют из всех помещений на территории Измайловского кремля. Информации о погибших или пострадавших не поступало. Пресс-служба московского управления МЧС подтвердила, что горит деревянное здание.