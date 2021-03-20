Испуганного оленя спасли от стаи бездомных собак в Королеве

Королев, 20 марта. Олень, который внесен в Красную книгу, забежал в район города Королева, когда спасался от стаи бездомных собак. Животное выручили работники одного из институтов.

Очевидцы рассказали, что испуганный олень выбежал из леса. Двигаясь по проезжей части, животное попало в жилую застройку города Королева. Олень оказался перед шлагбаумом у входа в Международный юридический институт. Сотрудники университета открыли шлагбаум и впустили зверя, перекрыв проход стае бездомных псов.

Неравнодушные жители обеспечили безопасность животного, которое занесено в Красную книгу, до прибытия ветеринаров. Об этом рассказали в пресс-службе национального парка Лосиный остров. Затем оленя отвезли на Лосиную биостанцию, где его осмотрели специалисты. Ветеринары обнаружили рваные раны на бедре животного и оказали необходимую помощь.

До этого сообщалось, что житель Ярославля снял с дерева застрявшего енота. Он оказался «потеряшкой» и зверька вернули хозяйке.