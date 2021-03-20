Напавшего на сотрудника ВАИ звезду сериала «След» разыскивают судебные приставы

, 20 марта. Звезда сериала «След» Андрей Лавров разыскивается судебными приставами, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

У Лаврова имеется задолженность по кредитным платежам в размере 1291 рубля. Кроме того, он не оплатил штраф на тысячу рублей, выписанный ГКУ «Организатор перевозок» за административное правонарушение.

СМИ сообщали, что Лавров напал на инспектора ВАИ. Инцидент произошел накануне, 19 марта, на Котельнической набережной в центре Москвы. Источник ФАН в МВД не подтвредил информацию о происшествии с участием актера.