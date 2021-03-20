Жители и гости Москвы смогут бесплатно посетить три музея ВДНХ

Москва, 20 марта. Популярная культурная акция «Бесплатный вход» вновь начнется 21 марта. Посетители смогут бесплатно ознакомиться с выставками в трех музеях.

Право на бесплатный проход в ряд музеев ВДНХ получат жители и гости российской столицы в рамках акции «Бесплатный вход». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Эту популярную культурную акцию впервые провели на ВДНХ в 2019 году. В 2020-м из-за ситуации с коронавирусом был сделан вынужденный перерыв. А сейчас благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки появилась возможность ее возобновить. Она начнется 21 марта», — рассказала заместитель московского градоначальника Наталья Сергунина.

Бесплатные билеты можно получить на кассе каждое третье воскресенье месяца. Уточняется, что акция распространяется на центр славянской письменности «Слово», музей ВДНХ и интерактивный музейный комплекс «Буран».

Посетителям напоминают, что в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, на территории ВДНХ был введен ряд ограничений. В частности сообщается, что в музейных пространствах могут находиться лишь 50% посетителей от общей вместимости. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты: масками и перчатками.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы примет участие в международной туристической выставке MITT. Она пройдет с 16 по 18 марта в центре «Крокус Экспо».