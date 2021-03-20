Мужчина в мундире красноармейца гулял по рельсам московского метро

Москва, 20 марта. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в костюме красноармейца гулял по рельсам столичного метрополитена, сообщают очевидцы.

Пассажир метро спустился на рельсы одной из станций и стал искать выход. На происходящее отреагировали правоохранители и помогли нерадивому мужчине выбраться. Причины странного поведения переодетого в красногвардейца жителя Москвы не раскрываются.

Еще один шокирующий инцидент произошел в столичной подземке. Мужчина решил испражниться на рельсах, сообщало Федеральное агентство новостей. Теперь злоумышленнику предстоит выплатить штраф в размере чуть более 500 тыс. рублей.