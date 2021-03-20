Известный по сериалу «След» актер набросился с ножом на сотрудника ВАИ в Москве

Москва, 20 марта. Российского актера Андрея Лаврова, известного по сериалам «След», «Восьмидесятые» и «Универ», заподозрили в вооруженном нападении на сотрудника военной инспекции.

Инцидент произошел на одной из набережных в Москве, передает 5-tv. Лавров, по предварительным данным, подошел к стоявшему инспектору ВАИ и начал угрожать кровавой расправой. Мужчина начал убегать от предполагаемого злоумышленника с ножом. В итоге его спасли полицейские, проезжавшие мимо.

По подозрению в нападении на инспектора Лаврова задержали. Ему грозит уголовная ответственность по статье «Угроза убийством». По данному факту проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.