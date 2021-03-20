Движение по оранжевой ветке метро в Москве частично перекрыли до 2 апреля

Москва, 20 марта. Участок Калужско-Рижской линии московского метрополитена между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки» будет закрыт с 20 марта до 2 апреля.

На данном участке продолжается прокладка тоннеля для участка Большой кольцевой линии и строительство будущей станции «Воронцовская», которую планируют открыть в этом году. В целях безопасности, столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры вынужден закрыть движение для пассажиров. Москвичей призвали выбирать альтернативные маршруты.

«Для вас будут работать автобусы КМ, но, чтобы поездки проходили комфортнее, для дороги в центр пользуйтесь Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями», — сообщили в ведомстве.

В рабочие дни будут работать около 80 автобусов особо большой вместимости, в выходные – более 40. Повторный вход в метро после КМ будет бесплатным.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снежный покров в российской столице должен полностью сойти уже в первой декаде апреля.