Вильфанд: Москва очистится от снега в начале апреля

Москва, 20 марта. Снежный покров в российской столице должен полностью сойти уже в первой декаде апреля.

Такое заявление ТАСС сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что начинается таяние снега обычно в третьей декаде марта.

«Средняя дата таяния снежного покрова приходится на первую декаду апреля. Примерно так и будет в этом году — снег сойдет примерно к концу первой декады», — сообщил синоптик.

Недавно стало известно, что снегопад из Петербурга накроет Москву. До столицы он доберется к понедельнику.