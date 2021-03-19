Глава Газпромбанка попросил ФСБ проверить сделку с участием основателя Petropavlovsk

Москва, 19 марта. Глава Газпромбанка Андрей Акимов просил ФСБ проверить сделку с участием основателя и бывшего гендиректора компании Petropavlovsk Павла Масловского и его сына Алексея Масловского.

Акимов обратился к силовикам из-за покупки офисного здания по высокой цене. Банк является кредитором золотодобытчика. Руководитель Газпромбанка отправил письмо на имя генерал-лейтенанта Ивана Ткачева. В сообщении говорилось, что в действиях Алексея Масловского «усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 («Мошенничество»), ч. 4 ст. 160 («Присвоение или растрата»), ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса» («Злоупотребление полномочиями»).

Акимов также в письме попросил проверить сделку по продаже «Покровскому руднику» (основной актив Petropavlovsk) административного здания в Благовещенске за 218,4 млн руб. «Покровский рудник» купил здание у Алексея Масловского, но ранее его владельцем был предприниматель.

Павел Масловский был арестован в конце декабря. Он обвиняется в растрате в особо крупном размере — около 95 миллионов рублей. Бизнесмену грозит лишение свободы на срок до десяти лет или штраф до 1 миллиона рублей.