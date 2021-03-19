Более 10 миллионов цветов украсят улицы Москвы на майские праздники

Москва, 19 марта. Свыше 10 млн цветов украсят Москву в преддверии Дня Победы. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

При этом почти 50 миллионов цветов, включая осенние посадки, будут украшать российскую столицу в течение всего весеннего и летнего периода. На данный момент в Москве продолжается подготовка к весне. В тепличных хозяйствах специалисты выращивают цветы, которые через несколько месяцев будут радовать горожан.

Бирюков напомнил, что в текущем году для высадки цветов будут использоваться те же клумбы, которые были и в прошлом году. Перед высадкой растениям предстоит набраться зеленой массы и пройти этап закаливания, а также сформировать бутоны.

Синоптики отмечают, что настоящая весна придет в столицу только в конце марта. Позитивные изменения в погодных условиях наметятся с 23 марта, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.