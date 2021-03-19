Собчак опровергла слухи о выплате гонорара скопинскому маньяку

Москва, 19 марта. Известная телеведущая обвинила журналистов во вранье после того, как в СМИ появилась информация о гонораре в 50 тысяч рублей за интервью скопинскому маньяку Виктору Мохову.

Собчак написала пост в своем Telegram-канале, в котором заявила, что никаких денежных переговоров с Моховым не вела. Информацию, по ее словам, подтвердил и сам бывший осужденный.

Телеведущая подчеркнула, что скопинский маньяк никому не дает интервью, однако, несмотря на это, она все равно нашла возможность снять документальный фильм. Как написала Собчак, картина будет не только о маньяке, но и о других жестоких преступлениях.

Ранее ФАН писал, что во вторник к Мохову в Скопин приехала телеведущая Ксения Собчак. Местные жители засняли черный микроавтобус, в котором она прибыла в город вместе со своей съемочной группой. Встреча с маньяком проходила в местном ресторане «Сахар». После разговора в ресторане Собчак отправилась в дом к Мохову.