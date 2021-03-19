Бывшая девушка лидера группы «Пасош» обвинила его в насилии

Москва, 19 марта. Певица и модель Анна Зосимова обвинила солиста российской группы «Пасош» Петара Мартича в изнасиловании и психологических травмах.

Зосимова начала встречаться с певцом в 2017 году, их отношения прекратились в 2020-м. Девушка заявила, что с самого начала отношений партнер проявлял себя не в лучшем свете. Одним из примеров стал случай на фестивале «Боль», когда он ударил бывшую жену гитариста Кирилла Городнего по лицу.

Также модель рассказала, что они с возлюбленным переехали в Москву, все финансовые вопросы Петар Мартич взял на себя. По словам девушки, из-за этого молодой человек унижал ее. Со слов Зосимовой, в один из дней музыкант выдал ей пять тысяч рублей на десять дней, а на просьбу Зосимовой оставить больше тот лишь плюнул ей в лицо. После этого случая артистка в первый раз попыталась разорвать отношения, но после уговоров Мартича всё же осталась с ним.

Как заявила Анна, в результате она начала страдать от панических атак, а любимый всячески издевался над состоянием девушки. По словам певицы, она несколько раз пыталась разорвать отношения, но все же возвращалась к нему. Отношения прекратились окончательно после того, как модель уехала к подруге, а когда вернулась, обнаружила возлюбленного спящим днем с «засосом на шее».

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