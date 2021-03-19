Тела погибших при взрыве в Химках погрузили в спецмашину

Москва, 19 марта. Следственные действия на месте взрыва в Химках окончены. Тела погибших погрузили в спецмашину, сообщил источник ФАН с места событий.

На место происшествия прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он заявил, что ремонт разрушенного подъезда будет оплачен из бюджетных средств. В течение трех недель восстановительные работы планируют завершить. Пострадавшим, размещенным в ближайшей школе, предоставят временное жилье.

Громкий взрыв раздался в одной из квартир жилого дома на Зеленой улице. После этого обрушились стены и перекрытия между этажами, загорелись пять квартир. По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа. Погибли четыре человека, двое из них — дети.