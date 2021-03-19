Поселившегося в электрощитке кота спасли на юге Москвы

Москва, 19 марта. Спасатели вытащили кота, забравшегося в электрощиток в доме на Севастопольском проспекте. Животное успело оставить жильцов без интернета и кабельного ТВ.

Кот забрался в приоткрытый щиток на втором этаже и спрятался в переплетениях проводов. Жильцы не смогли выдворить его оттуда самостоятельно, непрошенный гость шипел на людей и царапался.

По коту было видно, что это чей-то питомец, который потерялся. Жильцы решили отключить связь, чтобы животное осталось невредимым.

Зверька спасли члены отряда «СпасРезерв», которые нередко помогают сотрудникам МЧС. Один из спасателей надел спецодежду, перчатки и каску. Ему удалось извлечь кота и положить в переноску. Члены отряда обошли соседние подъезды и нашли хозяина, который уже не надеялся найти питомца.

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