Шесть участков магистралей Москвы оборудуют шумозащитными экранами

Москва, 19 марта. Специальные шумозащитные экраны установят на шести участках больших магистралей в Москве. Об этом появилась запись на официальном сайте мэра Москвы.

Общая протяженность ограждений составит более километра. Самыми короткими буду щиты на Рижской эстакаде — 147 метров. Еще 222 метра появятся на Новоандреевском мосту. Шумоизоляцию также поставят вокруг Русаковской эстакады, которая находится около метро «Красносельская».

А также в районе Новокосино на участке, где есть развязка Носовихинского шоссе с Московской кольцевой автодорогой. Щиты появятся еще на двух участках МКАД и рядом с железнодорожной станцией в Кусково, сообщается на сайте.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко был недоволен качеством дорог. Он потребовал от местных чиновников привести в порядок трассы.