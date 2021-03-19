Остров Балчуг в центре Москвы благоустроят весной-летом 2021 года

Москва, 19 марта. Остров Балчуг в центре Москвы планируют благоустроить в текущем году, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Уже весной и летом обновят Софийскую, Раушскую, Садовническую и Космодамианскую набережные. Новый облик получат и примыкающие к ним Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушские переулки и Репинский сквер.

Отмечается, что основная идея благоустройства этого места заключается в условном разделении городского пространства на историческое и современное. Известно, что часть новых фонарей Балчуга будет выполнена в современном стиле минимализма. Также на острове станет больше зелени, подчеркнул градоначальник. Среди новых деревьев и кустарников — европейские липы «Паллида», красные клены, вязы «Лобел», декоративные яблони.

Сергей Собянин ранее утвердил проект благоустройства территории в Нижегородском районе Москвы. Основные работы планируют провести в районе транспортно-пересадочного узла «Новохохловская».

Масштабные работы по благоустройству исторической части города будут проведены в Звенигороде. Проект победил во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».