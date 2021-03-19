СК завершил следствие по делу о хищении 250 млн рублей у «Аэрофлота»

Москва, 19 марта. СК РФ завершил расследование дела о крупном хищении средств у «Аэрофлота». Речь идет о сумме более чем 250 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед судом предстанут замгендиректора по правовым и имущественным вопросам «Аэрофлота» Владимир Александров, экс-директор юридического департамента компании Татьяна Давыдова, а также адвокаты КАМО «Ваш адвокатский партнер» Александр Сливко и Дина Кибец. Все они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой.

По версии следствия, в 2015–2016 годах Александров вместе со своими сообщниками организовал заключение со Сливко и Кибец пяти договоров на оказание юридических услуг. Однако по факту работы по этим контрактам фактически выполняли сотрудники юридического департамента «Аэрофлота».

Но Александров и Давыдова на основании актов с заведомо недостоверными сведениями о выполненных работах перечислили на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.