Шестидневный курс для юных волонтеров стартует 22 марта в Москве

Москва, 19 марта. Обучающая программа для юных волонтеров «Включайся!» начнется в Москве с 22 марта. Курс будет длиться в течение шести дней.

Обучение проведет ресурсный центр «Мосволонтер» с 22 по 27 марта. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина. Курс рассчитан на людей в возрасте от 14 лет и старше, которые хотят стать частью добровольческого сообщества столицы.

Базовый обучающий проект является начальным уровнем подготовки. Он поможет реализоваться тем, кто хочет попробовать себя в волонтерстве, объяснила заммэра. Курс будет проходить в очно-заочной форме. Участникам расскажут о главных принципах, на которых строится работа волонтеров. Также специалисты познакомят с этикетом и структурой в добровольческих корпусах.

До этого сообщалось, что волонтеры в Новороссийске начнут развозить горячие обеды для бездомных в разные районы города. Доставлять питание на автобусах планируется четыре раза в неделю.