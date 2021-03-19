СК возбудил уголовное дело после гибели трех человек при взрыве в Химках

Химки, 19 марта. Следственный комитет начал разбирательство после ЧП в жилом доме в Химках, где взорвался бытовой газ. В результате жертвами стали три человека, все они жильцы дома.

Третьим погибшим при взрыве оказался ребенок. Его труп извлекли из-под завалов, сообщили в МЧС. Всего при тушении пожара обнаружены тела трех человек: мужчины и двоих детей. Под завалами, возможно, еще находятся люди.

Хлопок произошел в жилом доме на восьмом этаже, после чего загорелись пять квартир. В результате инцидента обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Также повреждены несколько балконов, оказались выбиты окна. По предварительным данным экстренных служб, бытовой газ стал причиной взрыва в жилом доме. Рассматриваются две версии — неисправность газового оборудования и утечка газа.