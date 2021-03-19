ФАН публикует кадры с места взрыва дома в Химках

Химки, 19 марта. Фотографии и видео с места взрыва в химкинской многоэтажке появились в распоряжении ФАН. По последним данным, всего пострадали шесть человек, погибли двое.

После ЧП, как рассказал источник ФАН в экстренных службах, в больницы доставлены с травмами пять мужчин и одна женщина. У последней зафиксирована травма ноги. Известно, что труп мужчины 40-45 лет был найден на лестничной клетке между третьим и четвертым этажами. Одного ребенка удалось спасти, другого обнаружили мертвым в квартире. На вид ему шесть-восемь лет.

Хлопок произошел в жилом доме на Зеленой улице, на восьмом этаже, после чего загорелись пять квартир. В результате инцидента обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Также повреждены несколько балконов, оказались выбиты окна. По предварительной информации, причиной взрыва стал бытовой газ.

На место происшествия отправили заместителя председателя правительства региона Романа Каратаева и главу подмосковного управления МЧС Сергея Полетыкина. Ситуация находится под контролем. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе г.о. Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь жильцам дома.