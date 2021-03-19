ФАН публикует первые кадры с места взрыва в жилом доме в Химках

Москва, 19 марта. Страшные кадры с места взрыва в химкинской многоэтажке появились в распоряжении ФАН. На данный момент известно об одном погибшем.

Мощный взрыв раздался на восьмом этаже жилого дома на Зеленой улице. После этого начался пожар, пламя распространилось на пять квартир. Обрушились перекрытия между этажами и межкомнатные перегородки.

На кадрах видно, как из окон валит густой черный дым. Сотрудники экстренных служб работают на месте ЧП. Предположительно, под завалами могут находиться двое детей. Что послужило причиной взрыва, пока неизвестно.