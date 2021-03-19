Весенняя погода в Москве наступит к концу марта

Москва, 19 марта. Приход по-весеннему теплой и солнечной погоды в Москве ожидается к концу марта. О таком прогнозе рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, с 23 марта в столице наметятся позитивные изменения в погодных условиях. На это повлияет антициклон, который останется почти до конца месяца. Наряду с этим должен установиться западно-восточный перенос воздушных масс.

«В такой обстановке последняя неделя марта пройдет в условиях по-весеннему солнечной и сухой погоды, станет теплее – среднесуточная температура воздуха окажется выше нуля, и со Дня метеоролога начнется так называемая «метеорологическая» весна», — сообщил Тишковец в беседе с РИА Новости.

Наступление весны в Москве в этом сезоне должно произойти почти по графику, но с небольшой двухдневной задержкой. Однако в ближайшие пять суток в столичном регионе продолжит наблюдаться метеозима.

Так, 19 марта в столице прогнозируются облачная погода и небольшой снег. Температура в городе будет держаться в пределах от нуля до +2 градусов.

Жителям Московской области также предложили возможность подключить SMS-оповещения о неблагоприятных погодных условиях, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Новая функция появилась благодаря Мособлэкомониторингу.