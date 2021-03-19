Взрыв прогремел в девятиэтажке в Химках

Москва, 19 марта. Взрыв прогремел в жилой девятиэтажке в подмосковных Химках. Об этом сообщил источник ФАН в экстренных службах региона.

ЧП произошло в высотке на улице Зеленая. По предварительным данным, взрыв произошел в квартире на восьмом этаже, после чего произошло возгорание.

На месте работают сотрудники оперативных служб и полиции. Все обстоятельства и причины случившегося уточняются. По словам очевидцев, после взрыва в доме выбило много стекол, также оказались разрушены балконы сразу на нескольких этажах.