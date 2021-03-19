Синоптик Синенков спрогнозировал небольшой снег в пятницу в Москве

Москва, 19 марта. Облачная погода и небольшой снег придут в столицу России 19 марта. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Температура воздуха днем в Москве составит от нуля до плюс двух градусов, передает РИА Новости. Синоптик отметил, что осадки в виде снега будут «символическими».

Столбик термометра в Подмосковье будет находиться в диапазоне от минус двух до плюс трех градусов. Ветер северный от двух до семи метров в секунду. Синенков добавил, что атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, то есть в пределах нормы.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал спокойную весну в европейской части России. Скоротечного таяния снегов с бурным половодьем не предвидится.