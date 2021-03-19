Станцию МЦД-2 Щукинская в Москве могут открыть для пассажиров в июне

Москва, 19 марта. Открытие нового остановочного пункта МЦД-2 Щукинская запланировано на июнь. Соответствующее заявление сделали в столичном МЖД.

Продажа билетов будет осуществляться в вестибюлях. Там же расположатся турникеты. На платформе установят шесть эскалаторов и три лифта для пассажиров, уточнили в МЖД.

Новая станция Щукинская МЦД-2 будет включать в себя островную платформу и конкорс Z-образной формы. С нее пассажиры смогут перейти на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской линии метро. Сейчас завершены работы по строительству перехода и островной платформы, начались отделочные работы в вестибюлях.

В марте в Москве планируется начать движение на участке Большой кольцевой линии от «Карамышевской» до «Мневники». Пробные поезда могут начать курсировать уже 22 марта.