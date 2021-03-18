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Бастрыкин пообещал увеличить количество личных приемов граждан

Бастрыкин пообещал увеличить количество личных приемов граждан

Москва, 18 марта. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин решил увеличить количество личных приемов россиян. Количество обращений, по его словам, увеличилось.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел прием граждан в режиме видеоконференции. Он выслушал заявителей из ряда областей и дал поручения по укреплению работы в плане рассмотрения обращений.

Он назвал положительным итогом тот факт, что люди стали чаще обращаться в Следственный комитет. Бастрыкин подчеркнул, что каждый заявитель должен получать оперативную и четкую реакцию, независимо от того, в каком виде поступило обращение в ведомство.

Председатель СК отметил, что всегда выступал за открытость и прозрачность в обсуждении важных и проблемных вопросов. Такая работа должна продолжаться, добавил он. Бастрыкин назвал главный принцип расследования. По его словам, это оперативность. Он призвал коллег помнить об этом и придерживаться этого правила.

Бастрыкин инициировал проверку в связи с призывами к детскому суициду в Сети, сообщал ФАН. Он поручил провести проверку из-за появления в Интернете запрещенных роликов и публикаций.

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