Цены на жилье в Москве могут не вернуться на доковидный уровень

Москва, 18 марта. Недвижимость в столице на фоне пандемии и кризиса не стала дешеветь, вопреки ожиданиям. Что будет с ценами, рассказала эксперт в сфере столичной недвижимости Алина Степанова.

По ее словам, рост стоимости московских квартир был значительным. Обновленные ценники привели в шок многих представителей сферы недвижимости. Например, жилье, которое еще четыре года назад продавалось за 9 млн рублей, в 2020 году выросло в цене в пять раз и достигло 14 млн рублей. Резкий рост начался в летний сезон и продолжается по настоящее время. Из прогнозов следует, что эта тенденция не завершится еще в течение пяти-шести лет, сообщает «Вечерняя Москва».

Степанова напомнила, что во время кризиса 2014 года однокомнатную квартиру можно было приобрести менее чем за 4 миллиона рублей, а сейчас такая стоит около 8 млн рублей. Эксперт уверена, что цены вряд ли пойдут на спад, за исключением, если появятся новые кризисные факторы.

Впервые за полтора года в России увеличились объемы одновременно возводимого жилья. Так, общая площадь всех жилых домов увеличилась с 91,7 до 92,24 млн квадратных метров.