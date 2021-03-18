Пассажиры метро «Савеловская» спасли упавшую на рельсы пенсионерку

Москва, 18 марта. Пожилая женщина неудачно оступилась и свалилась на рельсы. К счастью, ее успели спасти очевидцы.

Пресс-служба столичного МВД сообщает, что инцидент произошел около 10:40 на станции «Савеловская» Большой кольцевой линии метро. В этот момент электропоезда не было на платформе. Неравнодушные граждане помогли 69-летней женщине.

Полицейские вызвали скорую помощь. После медицинского осмотра женщину отпустили домой — травм при падении она не получила.

Врачи спасли жизнь пассажирки, которой внезапно стало плохо в самолете. Инцидент произошел на борту самолета по маршруту Москва — Томск, сообщало Федеральное агентство новостей.