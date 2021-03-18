Юноша хотел напугать возлюбленную и упал из окна гостиницы в центре Москвы

Москва, 18 марта. Полиция выясняет обстоятельства падения мужчины из окна одной из московских гостиниц. Пока что его нельзя допросить.

Врачи госпитализировали 20-летнего молодого человека, который выпал с третьего этажа гостиницы, расположенной в центре столицы. Сейчас правоохранители опрашивают подругу пострадавшего, которая вместе с ним находилась в номере.

Девушка рассказала, что отговаривала юношу и пыталась его удержать, однако он все же упал, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Пока что точные причины произошедшего неизвестны. По предварительным данным, пострадавший полез на окно, чтобы напугать свою возлюбленную. Сейчас его невозможно допросить, он находится в тяжелом состоянии.