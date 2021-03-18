Климатолог развеял миф о китайской пыли в воздухе над Москвой

Москва, 18 марта. Пылевая взвесь в воздухе над Москвой никак не связана с бурями в Китае и Катаре, рассказал сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский.

Температура воздуха в столице была бы выше климатической нормы, если бы воздушные массы поступали в регион из Китая, Катара или Казахстана. Ничего подобного не наблюдается, так как ветер дует с северо-запада, а там особой пыли нет. Это говорит о том, что эпизоды повышенного содержания аэрозоля в воздухе над Москвой не связаны с заносом из далеких регионов.

«В Москве «воздух испортили» не ветры из Китая, я не знаю, откуда взялась эта информация. Воздух идёт с северо-запада, а там никакой особой пыли нет», — подчеркнул климатолог в эфире «Радио 1».

Пыль из КНР и Катара не может попасть в столицу, так как на пути потоков воздуха располагаются горные массивы. Источником взвеси может стать Черноземье. Сейчас там наблюдается таяние снега. Поднимаемая ветром сухая земля может долететь до Москвы, объяснил Чернокульский.

Ранее сообщалось, что автоматические станции контроля воздуха зарегистрировали рост концентрации мелкой пыли в столице. При этом показатели не отклонились от нормы. Специалисты также не выявили увеличение уровня загрязняющих веществ.