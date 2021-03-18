В Москве найден труп истощенной студентки, которая мечтала стать моделью

Москва, 18 марта. Правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти 19-летней студентки, чей труп найден в одной из московских квартир. По данным источника ФАН, она могла умереть от истощения.

Девушка приехала из Тамбова и училась в медицинском вузе РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Еще с ранних лет она мечтала быть моделью, ходить по подиуму. Однако параметры ее фигуры не соответствовали принятым в модельном бизнесе.

С 15 лет у подростка на фоне комплексов стали появляться проблемы с самооценкой, а затем последовали голодовки и расстройства приема пищи, что привело к анорексии. В 17 лет ей пришлось лечь в больницу. Потом ее состояние нормализовалось, она переехала в Москву. Родные забили тревогу, когда студентка перестала выходить на связь. У родственников не получилось поехать в столицу, поэтому они попросили о помощи знакомого. Он и нашел в квартире мертвую студентку.

По словам знавших ее людей, девушка увлекалась различными диетами. Версия об истощении пока является одной из главных, но точную причину смерти скажут судмедэксперты.

В Саранске правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти студентки. Ее тело найдено в арендованной квартире, сообщал ФАН.