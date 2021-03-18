Суд оштрафовал Митрохина на 300 тыс. рублей за организацию незаконного митинга

Москва, 18 марта. Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина оштрафовали на 300 тыс. рублей. Такое решение вынес Тверской суд Москвы.

Известно, что задержанный депутат уплатил ранее назначенные штрафы. Новый штраф в 300 тыс. рублей защита Митрохина планирует обжаловать, сообщили в пресс-службе суда.

Ранее депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина задержали около здания Совета Федерации РФ. По словам политика, он наблюдал за одиночным пикетом, находясь от него на расстоянии не менее 50 метров, и общался с представителями прессы.

Сейчас депутат пребывает в ОВД по Тверскому району, его обвиняют «в организации несанкционированного мероприятия», сообщает ФАН.