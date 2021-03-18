Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Житель Подмосковья зарезал сестру на улице за «аморальный» образ жизни

Житель Подмосковья зарезал сестру на улице за «аморальный» образ жизни

Москва, 18 марта. Мужчина совершил самосуд над родственницей на улице Белая Дача в Котельниках. Он нанес женщине несколько смертельных ударов ножом.

По предварительным данным, погибшая — 40-летняя Лейла А. Ее 43-летнего брата задержали. Мужчина убил свою сестру из-за того, что она часто меняла возлюбленных и не соответствовала его представлениям о порядочности.

Официальных комментариев относительно жестокой расправы над женщиной правоохранительные органы пока не давали.

Житель Курска зарезал сожителя сестры на поминках матери из-за спора о наследстве, сообщал ФАН.

Новости партнеров