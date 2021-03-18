Житель Подмосковья зарезал сестру на улице за «аморальный» образ жизни

Москва, 18 марта. Мужчина совершил самосуд над родственницей на улице Белая Дача в Котельниках. Он нанес женщине несколько смертельных ударов ножом.

По предварительным данным, погибшая — 40-летняя Лейла А. Ее 43-летнего брата задержали. Мужчина убил свою сестру из-за того, что она часто меняла возлюбленных и не соответствовала его представлениям о порядочности.

Официальных комментариев относительно жестокой расправы над женщиной правоохранительные органы пока не давали.

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