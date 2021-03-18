Суд рассмотрит жалобу на продление ареста Ивану Сафронову по делу о госизмене

Москва, 18 марта. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста обвиняемому в госизмене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Заседание состоится 18 марта.

Оперативники задержали бывшего корреспондента газеты «Коммерсантъ» и «Ведомости», а ныне советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова 7 июля прошлого года. Его обвинили в работе на западные спецслужбы. Обвиняемый не признает свою вину.

Адвокат Сафронова предполагает, что следствие по делу может завершиться к июлю текущего года. Защита отметила, что сотрудники ФСБ не представили большинство материалов дела и не конкретизировали обвинения. Кроме того, непонятно, в какой стадии находятся следственные мероприятия.

Авиадиспетчер из Сочи приговорен к 12 годам колонии за госизмену, сообщал ранее RIA56. Гособвинение просило приговорить его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Защита настаивала на оправдательном приговоре.